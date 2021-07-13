Уральская микрофинансовая организация заплатит 200 тысяч штрафа за навязчивые звонки должнику

Микрофинансовая организация ООО "Империал", действующая в Свердловской области, оштрафована на 20 тыс. руб. за навязчивые звонки и смс-сообщения местному жителю и его матери. При этом, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, организация не включена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Проверка действий сотрудников организации началась после обращения пострадавшего в ГУФССП России по региону. Там он рассказал, что заключил с ООО "Империал" договор займа, по которому образовалась задолженность. После этого на личный номер местного жителя начали поступать текстовые сообщения и звонки с угрозами и требованиями вернуть задолженность. Требования вернуть деньги поступали и матери потерпевшего.

Материалы с итогами проверки были направлены в Кировский районный суд Екатеринбурга, который привлек ООО "Империал" к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Также директору-организации разъяснили, что, в соответствии с ч. 1 ст. 32 КоАП РФ, штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней. В противном случае, сумма штрафа будет увеличена вдвое.