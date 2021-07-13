В Москве действует экстренное предупреждение из-за экстремальной жары

В Москве до вечера вторника, 13 июля, будет действовать экстренное предупреждение МЧС, связанное с экстремально высокими температурами воздуха.

По прогнозам Росгидромета, в столице будет сохраняться сильная жара: в дневные часы воздух прогреется до +31°С... +33°С.

"Будьте внимательны и осторожны, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды, не оставляйте детей без присмотра в местах купания", - предостерегают в МЧС.

В Московском метеобюро отмечают, что отклонение температуры от климатической нормы за 11 июля составляет более 9 градусов, за июль – более 5 градусов, за лето – уже 4,3 градуса.