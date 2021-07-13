Свердловский депутат Коркин обжаловал приговор по делу о "лодочном" убийстве

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Коркин, признанный виновным в непредумышленном убийстве бизнесмена Сергея Титова, обжаловал свой приговор.

Напомним, по решению суда Коркин избежал тюрьмы. 24 июня он был приговорен к году ограничения свободы и выплатам матери и вдове погибшего в размере миллиона рублей.

Однако депутат не согласился с таким решением. Как сообщается в электронной картотеке Серовского районного суда, поступила апелляционная жалоба от адвоката Коркина. Также апелляцию подала потерпевшая сторона. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

Напомним, трагедия произошла 5 сентября 2019 года вблизи поселка Гари – в лодке тяжелые ранения получил предприниматель Сергей Титов. Он вместе с народным избранником и другими участниками компании, включая коллегу Коркина по ЛДПР, депутата Госдумы Игоря Торощина, совершал речную прогулку. В феврале 2020 года раненый мужчина скончался.

История просочилась в СМИ летом 2020 года. Лишь после этого Александр Коркин стал обвиняемым по делу о причинении смерти по неосторожности. Своей вины он не признал.