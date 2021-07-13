13 Июля 2021
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Общество Челябинская область
черное море побережье пляж (2008) | Фото: Накануне.ru

В Челябинской области дети, эвакуированные из лагеря из-за лесных пожаров, поедут на Черное море

В Челябинской области дети, эвакуированные из лагеря "Родничок" в Нагайбакском районе из-за лесных пожаров, готовятся к отъезду на Черное море, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Напомним, дети были эвакуированы из лагеря 8 июля. Президент России Владимир Путин поручил организовать детям отдых на Черном море.

Не все родители согласились отправить детей на Черное море. Сейчас 102 ребенка готовятся к отъезду: проходят медицинскую комиссию, сдают ПЦР-тесты. 93 школьника будут отдыхать в Анапе во всероссийском детском центре "Смена". Для 9 самых маленьких участников смены подготовили путевки в международный детский центр "Артек".

Напомним, площадь лесных пожаров в Карталинском и Нагайбакском районах составила 14 тыс. га. В населенных пунктах Джабык и Запасное огнем было уничтожено 72 строения, из них 46 домов для постоянного проживания и 26 дачных домов.

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Теги: дети, лагерь, лесной пожар,



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