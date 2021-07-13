В Союзе потребителей предупредили о росте цен на незаменимые продукты

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ заявил о возможном росте цен на основные продукты питания этой осенью.

По его словам, подорожать "может абсолютно все", в частности, крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

В беседе с "Вечерней Москвой" эксперт отметил, что осенью может произойти незначительное снижение стоимости сезонных продуктов, но это будет кратковременное явление. Он заявил, что от года к году такие продукты "все равно будут дорожать".

Председатель Союза потребителей заключил, что цены снизятся с увеличением предложения. Для этого следует больше производить внутри страны и не закрываться от конкуренции с импортными товарами, но этого пока не происходит.

Между тем, как уже сообщало Накануне.RU, на ценах в нынешнем году может отразиться засуха в Курганской, Челябинской областях и Башкирии.

Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин объяснил рост цен на продукты в России. Жительница Липецка спросила президента, почему в магазине бананы из Эквадора стоят по 70 рублей за килограмм, а российская морковь – 110 рублей. Также, по ее словам, сильно подорожал картофель. Путин ответил, что сейчас мировые индексы на продукты находятся на самой высокой планке за последние 10 лет.

"Это мировая тенденция. Везде так происходит", - заявил Путин.

Он признал, что "проблемы есть" и "у нас своей продукции не хватило". По его данным, в прошлом году урожай картофеля был меньше, чем ожидается в этом. Поэтому картошку пришлось завозить в Россию из Белоруссии и Турции, а это вопросы логистики.

"Надеюсь, скоро будет новый урожай, и это отразится на ценах", - добавил Владимир Путин.

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