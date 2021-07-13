СМИ: на выборы в Госдуму выдвинулись 15 из 32 партий

13 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
ЦИК РФ избирком выборы (2011) | Фото:ЦИК РФ

СМИ: на выборы в Госдуму выдвинулись 15 из 32 партий

12 июля закончился срок предоставления в ЦИК России документов от партий, пожелавших участвовать в выборах депутатов в Госдуму.

Всего заявки подали 15 партий из 32, 14 из которых имеют "парламентскую льготу", в рамках которой могут выдвигать кандидатов без сбора подписей. Только "Российскому общенародному союзу" придется для регистрации заручиться поддержкой 200 тыс. избирателей.

Тот факт, что в выборах участвует менее половины существующих в России партий, эксперты считают "вполне ожидаемым": те, кому для этого нужно собирать подписи, просто "трезво оценивают свои силы".

Как считает политолога Аббас Галлямов, число партий, участвующих в политическом процессе, есть "сумма факторов разного порядка", пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия России обнаружила недостатки в предоставленных документах на заверение списков для участия в предстоящих выборах в Госдуму от партий "Коммунисты России" и "Новые люди" по одномандатным округам.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Госдума, партии, выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.07.2021 03:02 Мск Центризбирком РФ нашел недостатки в документах "Коммунистов России" и "Новых людей"
Ранее 12.07.2021 02:16 Мск Центризбирком РФ заверил списки трех партий для участия в выборах в Госдуму
Ранее 07.07.2021 12:15 Мск ЦИК зарегистрировала списки ЛДПР на выборах в Госдуму, а КПРФ и СРЗП велела исправить недостатки


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети