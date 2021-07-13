СМИ: на выборы в Госдуму выдвинулись 15 из 32 партий

12 июля закончился срок предоставления в ЦИК России документов от партий, пожелавших участвовать в выборах депутатов в Госдуму.

Всего заявки подали 15 партий из 32, 14 из которых имеют "парламентскую льготу", в рамках которой могут выдвигать кандидатов без сбора подписей. Только "Российскому общенародному союзу" придется для регистрации заручиться поддержкой 200 тыс. избирателей.

Тот факт, что в выборах участвует менее половины существующих в России партий, эксперты считают "вполне ожидаемым": те, кому для этого нужно собирать подписи, просто "трезво оценивают свои силы".

Как считает политолога Аббас Галлямов, число партий, участвующих в политическом процессе, есть "сумма факторов разного порядка", пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия России обнаружила недостатки в предоставленных документах на заверение списков для участия в предстоящих выборах в Госдуму от партий "Коммунисты России" и "Новые люди" по одномандатным округам.