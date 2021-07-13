В Екатеринбурге в ДТП один человек погиб, трое пострадали

12 июля в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России,12 июля около 14:50 на 38 км Екатеринбургской кольцевой автодороги водитель "Хендай Солярис" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной "Газель", которую отбросило на стоящую у края проезжей части автомашину "Скания".

В результате аварии водитель "Хендай Солярис" - 57-летняя женщина - погибла на месте происшествия, 21 - летний водитель, 33-летний пассажир отечественной машины и 53-летний водитель "Скания" получили различные травмы и были госпитализированы.