В Челябинской области потушили все лесные пожары

Спасатели ликвидировали все лесные пожары в Челябинской области.

Их общая площадь составила около 14 тыс. га. Несмотря на это, в регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации, сообщает "Интерфакс".

Напомним, природные пожары бушевали в области несколько дней. Пострадавшим жителям поселков Джабык и Запасное, выплатят единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. на неотложные нужды. Также деньги получат те, кто полностью утратил имущество - 100 тыс. руб., в случае частичной утраты – 50 тыс. руб. Степень утраты будет определять комиссия.

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