13 Июля 2021
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Лаборатория управления Роспотребнадзора по Свердловской области (2010) | Фото: Накануне.RU

Указ Путина: обязательно тестирование на наркотики военных-контрактников

Российский президент Владимир Путин утвердил изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил страны.

Теперь военнослужащие-контрактники обязаны проходить химико-токсикологические исследования на наркотики и психотропные вещества. Об этом следует из указа главы государства.

При этом в Уставе остается требование для всех военных "не допускать употребления" наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, прочих одурманивающих веществ. Также ото всех требуют воздержаться от курения табака и употребления спиртных напитков, пишет "Коммерсант".

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Теги: военные, контрактники, наркотики



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