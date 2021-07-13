Указ Путина: обязательно тестирование на наркотики военных-контрактников

Российский президент Владимир Путин утвердил изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил страны.

Теперь военнослужащие-контрактники обязаны проходить химико-токсикологические исследования на наркотики и психотропные вещества. Об этом следует из указа главы государства.

При этом в Уставе остается требование для всех военных "не допускать употребления" наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, прочих одурманивающих веществ. Также ото всех требуют воздержаться от курения табака и употребления спиртных напитков, пишет "Коммерсант".