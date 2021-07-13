Разработаны критерии по численности мероприятий из-за коронавируса

Стало известно о критериях по численности массовых мероприятий в российских регионах.

Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Проведение мероприятий будет зависеть от темпа прироста заболеваемости COVID-19 за неделю, охвата населения тестированием на коронавирус и коэффициента распространения вируса.

Документ не распространяется на проведение массовых мероприятий в организациях культуры и образования, пишет "Коммерсант".

На днях масштабные ограничения ввели власти Забайкальского края из-за роста заболеваемости коронавирусом. Меры будут действовать до 6 августа.

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