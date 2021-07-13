13 Июля 2021
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Экономика В России
(2005) | Фото: www.nevod.ru

Биржевая цена бензина обновила рекорд

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила рекорд за всю историю наблюдений.

Цена выросла до 55 тыс. 720 руб. за тонну. Бензин Аи-95 торгуется близко к рекорду июля 2020 года, его цена составила 59 тыс. 207 руб. за тонну. Дизельное топливо продается по 51 тыс. 879 руб., сообщает РИА "Новости".

В июне Минэнерго России поручено рассмотреть "целесообразность введения временного запрета экспорта бензина в третьем квартале 2021 года". Еще одна мера – на 1% может быть увеличен минимальный норматив поставляемых на биржу бензинов и дизеля.

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Теги: бензин, топливо



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