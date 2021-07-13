13 Июля 2021
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Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

ВОЗ: ситуация с эпидемией COVID-19 в мире ухудшается

Ситуация с распространением COVID-19 в Европе улучшается, при том, что в мире наблюдается ухудшение.

Всемирная организация здравоохранения получила сообщения о почти 7 млн случаях заражения коронавирусом в мире и о почти 400 тыс. умерших, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что в течение девяти из последних 10 дней в мире ежедневно регистрировалось более 100 тыс. новых заболевших. 11 июля это число превысило 136 тыс. за один день, сообщает ТАСС.

Уже в этом году может быть заключено глобальное пандемическое соглашение, обязательное для всех стран, которое в корне изменит жизнь людей. Об этом рассказала директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова.

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Теги: ВОЗ, коронавирус



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