13 Июля 2021
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Экономика В России
бизнес, калькулятор, расчеты (2015) | Фото: sinoquebec.com

Минфин: профицит бюджета РФ за полгода - 626 млрд рублей

Бюджет России в январе–июне текущего года исполнен с профицитом в 625,9 млрд руб.

По данным Минфина, профицит в июне - 183,8 млрд руб. Доходы бюджета составили 11,3 трлн руб. - 60% к утвержденному объему на год. Расходы исполнены на уровне 10,6 трлн руб. - 49,4% к расходам, утвержденным законом, и 46,8% к сводной бюджетной росписи с учетом изменений.

Бюджет России на текущий год был сверстан с дефицитом в 2,8 трлн руб. (2,4% ВВП). Позже прогноз был улучшен до 1% ВВП.

Как сообщалось, министерство финансов предлагает изменить начисление страховых взносов для зарплат выше 1,46 млн руб. в год. Данные предложения обсуждаются в рамках донастройки налоговой системы с тем, чтобы увеличить отчисления в бюджет на 400 млрд руб. ежегодно.

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Теги: Минфин, бюджет



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