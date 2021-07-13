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Общество В России
Борис Титов (2017) | Фото: Накануне.RU

Титов: Прекращена работа с "лондонским списком"

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил главе государства Владимиру Путину, что его аппарат прекратил работу с "лондонским списком".

В перечень входили российские бизнесмены, которые находятся за рубежом из-за заведенных в отношении них в России уголовных дел. По словам Титова, это связано с позицией Генеральной прокуратуры, которая не может гарантировать "неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу".

При этом бизнес-омбудсмен отметил, что за последние три года в Россию вернулись 12 предпринимателей, сообщает РИА Новости.

Напомним, прокуратура Москвы обжаловала в суде прекращение уголовного дела против бывшего первого вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова.

Фигурант "лондонского списка" Бориса Титова обвинялся в многомиллионных хищениях. Уголовное преследование Локтионова прекратили за непричастностью обвиняемого к преступлениям, а само дело - за отсутствием события преступления.

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Теги: Титов, лондонский список, бизнесмены



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