В Следственный комитет РФ передано дело о "грязной" нефти
Дело о новом случае "грязной" нефти в магистральной трубопроводной системе "Транснефти" передано в Следственный комитет РФ.
Как заявил пресс-секретарь монополии Игорь Демин, ведется работа по нормализации некондиционного сырья, находящегося в резервуарном парке "Транснефти". Компания планирует вновь обратиться в правительство по вопросу установления дополнительного трехуровневого контроля качества нефти при сдаче в трубопроводную систему.
Основные требования по обеспечению дополнительного операционного контроля сторонних ПСП нефти призваны обеспечить надежность и прозрачность процедуры подготовки нефти перед сдачей в систему "Транснефти", сообщает "Интерфакс".
В конце июня стало известно, что в нефтепроводе "Дружба" компании "Транснефть" могла появиться нефть с превышением содержания хлорорганических соединений.
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