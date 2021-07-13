Нижневартовск стал пилотным городом Югры, где модернизируют общественный транспорт. Будет современно, инновационно и комфортно.

30 июня в Нижневартовске завершился первый этап исследования текущего состояния транспортной сети города. Задача исследований - разработка математической модели транспортной сети, предварительный расчет финансового обеспечения для заключения муниципальных брутто-контрактов на оказание транспортных услуг населению, выработка базового сценария развития и системы целевых показателей "Концепции комплексной модернизации автомобильного транспорта общего пользования" города Нижневартовска. Второй этап исследований пройдет уже в осенне-зимний период до 15 ноября.

Как сообщил Накануне.RU Сергей Лях, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента ЖКХ, исследования проходят в столице Самотлора в связи тем, что город стал пилотным в Югре, где идет реализация проекта "Концепции комплексной модернизации автомобильного транспорта общего пользования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".

"Был разработан отдельный план мероприятий по реализации проекта по комплексному развитию общественного транспорта города Нижневартовска, как пилотного города в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Модернизация общественного транспорта города представляет собой оптимизацию маршрутной сети города, заключение долгосрочных контрактов с перевозчиками на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа, обновление подвижного состава и дорожной инфраструктуры, сервисов для пассажиров", - рассказал Накануне.RU Сергей Лях.

Напомним, что именно по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой к работе привлекли специалистов госкорпорации ВЭБ.РФ, которые уже имеют опыт внедрения комплексной программы модернизации общественного транспорта. Программа по обновлению транспорта предусматривает оптимизацию маршрутной сети, внедрение электронного билета и единого тарифного меню, создание IT-платформы управления системой общественного транспорта, минимизацию оплаты проезда наличными средствами. Финансирование проекта модернизации системы пассажирского транспорта города предполагается из различных источников - средства партнеров, правительства округа, муниципального бюджета.

В мае администрация Нижневартовска заключила муниципальный контракт с компанией ООО "Строй Инвест Проект" (г. Москва) на выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения города Нижневартовска общественным транспортом и актуализации комплексной схемы организации дорожного движения города Нижневартовск и проектов организации дорожного движения со сроком выполнения работ до 15 декабря 2021 года.

Согласно контракта, компания должна провести исследования в летний период до 30 июня 2021 года и в осенне-зимний. Власти Нижневартовска при выборе исполнителя, конечно, учитывали опыт работ. Представитель компании-разработчика системы, ООО "Строй Инвест Проект, Яна Янко рассказала Накануне.RU, что по транспорту общего пользования организация работала с различными городами и регионами страны. Например, в Липецкой и Тульской областях была разработана оптимизация межмуниципальной маршрутной сети, а первым городом транспортной модернизации, с которым сотрудничал "Строй Инвест Проект" стал Нижний Новгород в 2017 году. Всего компания реализует проекты в 54 субъектах России.

При этом, опыт специалистов компании в городах и территориях имеет особенности. "Разработка программ не проходит без ущемления прав перевозчиков. Как правило, заказчик – администрация, цель – перейти от нерегулируемого тарифа к регулируемом. Для пассажиров это хорошо – от маршруток переходят к большим автобусам, от "ПАЗиков" отказываются", - рассказывает Яна Янко. Она отмечает, что далеко не везде внедрение новой транспортной схемы проходит плавно.Например, в Новокузнецке в 2017-18 гг. был громкий передел маршрутной сети.

"В Нижневартовске ситуация другая. Концепция – ничего не сокращать. То есть, мы понимаем, что маршрутки дублируют автобусы, но нас просят учитывать возможное максимальное число жалоб. Есть предложение по пригородным маршрутам. Когда мы говорим о таком направлении, мы предлагали таким автобусам не заезжать в центр, потому что смысл пригородного автобуса – довезти пассажира до городского транспорта. Но это предложение не прошло", - сообщила Накануне.RU Яна Янко.

Начальник отдела транспорта и связи администрации города Владимир Сушков рассказал Накануне.RU, что сейчас в городе работает 10 транспортных компаний, девять из них – частные, одна имеет статус акционерного общества, но является муниципальной – 100% акций владеет мэрия.

"В городе есть маршруты с регулируемыми и не регулируемыми тарифами. По первым заключают муниципальные контракты, здесь речь идёт о 21 маршруте, который обслуживают два перевозчика – ПАТП-1 и НПАТП-2. Остальные восемь перевозчиков работают по 13 маршрутам. То есть, всего в городе – 34 маршрута. Они все оказывают услуги перевозки пассажиров и багажа", - сообщил Владимир Сушков.

Получается, что у мэрии Нижневартовска крайне не простая задача: в процессе модернизации всей системы общественного транспорта города найти компромисс между интересами транспортных компаний и рядовых вартовчан и, при этом, не поступиться выполнением целей обновления системы. Понятно, что с учетом этих обстоятельств изучение общественных запросов, мнений и пожеланий является одной из важных составляющих всей работы по модернизации общественного транспорта. Поэтому компании-исполнителю был поручено провести оценку пассажиропотока по коммерческим маршрутам ручным методом, осуществить социологический опрос населения и обследование интенсивности и состава транспортных потоков на улично-дорожной сети города. Были проанализированы остановочные пункты и разворотные площадки, установлены датчики подсчета пассажиропотока на муниципальных маршрутах в автобусах большого и среднего класса.

Кстати, датчики эти уникальны тем, что не требуют вмешательства человека, что исключает факт неверного подсчета или просто человеческий фактор в методе оценки. Как рассказал Накануне.RU Сергей Лях, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента ЖКХ, отчетная информация будет стекаться на серверы компании и анализироваться программным оборудованием. Кроме того, в датчики встроен видеорегистратор с двумя камерами видеозахвата. Записи также будут собираться на сервера для возможного изучения, в случае спорной ситуации. Кроме того, идет обработка данных о параметрах пассажирских потоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по имеющимся отчётным данным о транзакциях по оплате проезда (приобретению разовых билетов) за наличный и безналичный расчёт и валидациях проездных билетов длительного действия на электронном носителе (оснащённых микрочипом), в том числе льготных, в существующих автоматизированных системах контроля оплаты проезда.

Владимир Сушков, начальник отдела транспорта и связи администрации города в разговоре с Накануне.RU отметил, что Нижневартовск серьезно учитывает опыт других городов. Например, Твери, где делегация ХМАО была дважды, Новокузнецка, Белгорода, где "выделенка" для общественного транспорта сделана по середине центральной улицы Щорса.

Яна Янко, как представитель компании - исполнителя подчеркивает, что специалисты не только изучают транспортные особенности столицы Самотлора, но и будут учитывать рекомендации мэрии, и мнение самих горожан в своей работе. "Компанию поразило то, что в Нижневартовске 20% пассажиров пользуются общественным транспортом, а 80% - личным. Как правило, в крупных городах это соотношение обратное – большинство ездит на общественном транспорте (80%). Модернизация – попытка вложить большие деньги в развитие общественного транспорта, чтобы вартовчане увидели, как часто ходят автобусы, и пересели бы на них из своих автомобилей", - рассказала Яна Янко.

И добавляет: "Будем влиять только "пряником", никакого кнута для тех, кто будет ездить на своих машинах. Другого варианта администрация Нижневартовска не примет". В итоге разработчики ожидают, что 15% пассажиров пересядут и соотношение тех, кто ездит на общественном транспорте, к тем, кто ездит на личных автомобилях, изменится с 20/80 на 35/65%. "Будет удобная маршрутная сеть", - считает Яна Янко.

Окончательный результат исследований специалисты корпорации представят в декабре этого года. А пока разработчики трудятся на концепцией, администрация Нижневартовска продолжает работу по изучению пассажирской техники, использующей в качестве моторного топлива природный газ.

Как рассказал Сергей Лях, в феврале в городе состоялась встреча с представителями российской автомобилестроительной компании "Группа – Газ" с презентацией продукции производств своих заводов (автобусы ЛиАЗ, КАВЗ, ГАЗ среднего и большого класса). В мае представители группы компаний "АЛК ПЯТЬ СТОЛИЦ" презентовали городской полунизкопольный автобус большого класса Zhongtong (Жонг Тонг). А в августе планируется визит делегации акционерного общества "Раритэк Холдинг" (Татарстан, г. Набережные Челны) с презентацией автобусов собственного производства, выпускаемых под брендом "Лотос". Также специалисты мэрии ведут диалог с компанией ПАО "НЕФАЗ" о возможности поставки городских низкопольных автобусов. При этом, в Нижневартовске уже строится автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). Здесь уже летом подготовят площадки АГНКС (будут проложены коммуникации, оснащены участки и помещения под размещение газового оборудования).

Еще один аспект готовящейся транспортной модернизации - это необходимость постоянного продуктивного диалога муниципальной власти и представителей ГИБДД. Начальник отдела транспорта и связи администрации города Владимир Сушков рассказывает: "Возможно, предложат создать выделенные полосы или перенести остановки. Планируем, что первые наглядные результаты оптимизации жители города смогут оценить летом 2022 года".

Итак, то, что нарабатывается в Нижневартовске по внедрению проекта по комплексной модернизации транспортной системы имеет прецедентное значение для Югры. Сейчас от жителей Нижневартовска продолжается сбор предложений и замечаний о необходимых изменениях в работе общественного транспорта и дорожной инфраструктуры. Направить их можно через портал «Наш Нижневартовск» (кликнув на желтый баннер «Опрос»). Поступившие сообщения от вартовчан будут аккумулированы и переданы экспертам для принятия во внимание в период разработки комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом.