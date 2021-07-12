В Прикамье на три недели закроют обход Чусового

В 8.00 15 июля будет закрыто движение на участке обхода Чусовой от трассы Полазна – Чусовой (отключат светофор и установят бетонные блоки) до дороги Кунгур – Соликамск. Это необходимо для завершения строительных работ на объекте. Предварительно, на эти цели потребуется три недели. На время перекрытия объезд будет организован через Чусовой (улицы Клубную, Южную и Ударников), сообщили Накануне.RU в администрации Пермского края.

Движение на обходе Чусового по временной схеме было открыто 25 ноября 2020 г. Участок протяженностью 6,8 км включает в себя также два моста через реки Усьву и Вильву и один путепровод через железную дорогу. В момент запуска обхода его техническая готовность составляла 96%. На период перекрытия дороги работы будут вестись на 300-метровом участке обхода от трассы Полазна – Чусовой. На данном отрезке необходимо полностью разобрать временную дорожную одежду и заново обустроить все конструктивные слои: земляное полотно, основание из щебня, два слоя асфальтобетона. Это позволит довести дорогу до параметров согласно проектной документации.

В июне 2019 г. на данном участке разрушилась 16-метровая насыпь, после чего участок был перепроектирован и построен заново. Дополнительные работы не позволили завершить строительство обхода в полном объеме в прошлом году – на восстановленном отрезке пути была уложена временная дорожная одежда. Параллельно с работами по укреплению участка дороги начнутся мероприятия по монтажу освещения на всей протяженности обхода. В ближайшее время будет объявлен аукцион по выбору подрядчика. Запустить освещение планируется до конца текущего года. Отметим, установка световых опор перекрытия дороги не потребует.