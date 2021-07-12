Армия ЦАР и союзники исправляют ошибки МИНУСКА

Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) находятся на передовой борьбы за безопасность на территории страны. В то же время Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) полностью бездействует.

Население ЦАР выражает недовольство бесполезным присутствием в стране сил ООН, сообщает Le Potentiel Cenrafricain. На отношение граждан к миротворцам повлияли многочисленные скандалы с участием членов миссии. Также люди считают, что представители организации помогали бандитам, поскольку бездействовали и не боролись с ними.

Сейчас в африканской стране наблюдается ситуация, при которой одна сторона (FACA) при поддержке своих союзников борется с боевиками, а МИНУСКА фактически помогает им.

Также в статье отмечается, что официальные представители МИНУСКА распространяют фейки об армии ЦАР и российских инструкторах, потому что чиновники не желают окончательного возвращения мира в страну.

Россияне, которых различные источники приписывают к «ЧВК Вагнера», занимаются обучением местных военных. Центральноафриканские власти в результате их работы получили боеспособную армию, которая разгромила крупные группировки боевиков.

Эксперты МИНУСКА публикуют ложные отчеты о ситуации в стране, чтобы заставить международных партнеров прекратить оказание необходимой помощи ЦАР, уверены журналисты.

Основная проблема заключается в том, что миссии ООН трудно навязать свои услуги центральноафриканцам, поскольку люди знают, что так называемые миротворцы не желают мира этой стране.