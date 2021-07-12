12 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Пробка на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (2021) | Фото: instagram.com/zenith96rus

Мост на Кольцовском тракте будут ремонтировать круглосуточно, - мэр Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание изменить график работ после того, как Новокольцовский тракт встал в многокилометровую пробку, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Мост на Луганской-Объездной не ремонтировался 20 лет. Состояние аварийное – оставить, как есть, невозможно. В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно. Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно", - сказал мэр.

Напомним, в Екатеринбурге для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. Из-за этого сегодня там образовались гигантские пробки. Позже в ситуацию вмешался губернатор Евгений Куйвашев.

"С удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании "УралДорТехнологии" ко мне на разговор. Так работать нельзя", - возмутился губернатор.

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Теги: Куйвашев, рабочие, Кольцовский тракт



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Ранее 12.07.2021 12:22 Мск "Так работать нельзя": Куйвашев возмутился отсутствием рабочих на Кольцовском тракте
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