Мост на Кольцовском тракте будут ремонтировать круглосуточно, - мэр Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание изменить график работ после того, как Новокольцовский тракт встал в многокилометровую пробку, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Мост на Луганской-Объездной не ремонтировался 20 лет. Состояние аварийное – оставить, как есть, невозможно. В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно. Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно", - сказал мэр.

Напомним, в Екатеринбурге для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. Из-за этого сегодня там образовались гигантские пробки. Позже в ситуацию вмешался губернатор Евгений Куйвашев.

"С удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании "УралДорТехнологии" ко мне на разговор. Так работать нельзя", - возмутился губернатор.