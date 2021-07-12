Роспотребнадзор установил критерии проведения мероприятий в условиях распространения COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, регламентирующее проведение различных массовых мероприятий, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, мероприятия с численностью участников от 500 до 1 тыс. можно проводить, если темп прироста заболеваемости – не более 10%. Если в одном месте хотят собраться от 1 до 3 тыс. участников, то темп прироста не должен превышать 5%. Если же организаторы хотят собрать более 3 тыс. участников, то заболеваемость и вовсе должна идти на спад.

В постановлении также говорится, что "губернатор должен принимать решение о возможности проведения массовых мероприятий с учётом предложений главных государственных санитарных врачей субъектов РФ, подготовленных на основании следующих показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней".