12 Июля 2021
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Владимир Путин, иннопром (2017) | Фото: Накануне.RU

Большевики ограбили Россию, раздавая территориальные "подарки", - Путин - в статье "Об историческом единстве русских и украинцев"

Опубликована статья президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней президент, в частности, говорит о том, что сказанные им слова о единстве русских и украинцев – не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам, а убеждение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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"Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства. Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача – разделить, а затем и стравить между собой части единого народа", - отметил Путин.

И русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы. Говоря об истории народов двух стран, Путин затронул и большевистский период истории.

"Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные "подарки". В конечном счёте, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплёке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена", - написал Путин.

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Теги: Об историческом единстве русских и украинцев, Владимир Путин



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