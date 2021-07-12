Собянин обещал ускорить процесс переселения по программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин собирается ускорить переселение по программе реновации.

С просьбой ускорить эти сроки к главе города обратился кандидат в депутаты Госдумы Евгений Попов. "Конечно, будем максимально ускорять, насколько это возможно. Важнейшая программа, сама по себе очень масштабная, по сути дела, в городе строится еще один город на месте старых хрущевок", - цитирует ответ Собянина ТАСС.

Но при этом градоначальник не хочет жертвовать качеством: "Главное, придерживаться графика и как можно больше ускорять его, чтобы люди скорее получили свои квартиры. Но немаловажно качество самого жилья, чтобы оно соответствовало стандартам реновации".

Напомним, в апреле этого года Собянин анонсировал вторую волну реновации в столице. Она начнется, по его словам, когда граждане переедут в построенное в первую волну жилье, освободив площади под застройку. Поэтому и первую волну он хочет видеть "мощной".

"Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая", - заявил градоначальник.

Программа реновации была принята в 2017 году.

Между тем, реновационный "почин" Собянина в конце прошлого года был активно подхвачен вице-премьером Маратом Хуснуллиным и обновившимся блоком федерального правительства, отвечающим за стройку. Благодаря этому Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий – так называемой "всероссийской реновации", который активно начали применять в регионах.