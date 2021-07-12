12 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
лесной пожар в Карталинском районе (2021) | Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

Почти 300 пострадавших от лесных пожаров на Южном Урале подали заявления на получение выплат

В Челябинской области 295 жителей поселков Джабык и Запасное, пострадавших в результате лесных пожаров, подали заявления на выплату единовременной материальной помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Размер единовременной материальной помощи на неотложные нужды составляет 10 тыс. руб. на человека. Деньги перечислены уже по 184 заявлениям.

Также жителям поселков, кто в результате пожаров утратил имущество частично, будет выплачено по 50 тысяч рублей. Полностью лишившиеся имущества получат по 100 тысяч рублей. Выплаты будут рассчитваться на каждого члена семьи. В настоящий момент поступило 13 заявлений.

"Финансовая помощь будет предоставлена тем, кто зарегистрирован и проживает в поселках Джабык и Запасное и чье имущество было утрачено полностью или частично в результате пожара. Для получения помощи необходимо заявление, паспорт и номер счета. Степень утраты имущества будет определяться на основании актов обследования, которые составили сотрудники соцзащиты", – рассказала министр социальной защиты региона Ирина Буторина.

Напомним, площадь лесных пожаров на юге области составила 14 тыс. га. В населенных пунктах Джабык и Запасное огнем было уничтожено 72 строения, из них 46 домов для постоянного проживания и 26 дачных домов.

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Теги: лесной пожар, пожар, МЧС, материальная помощь,



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