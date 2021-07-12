12 Июля 2021
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Общество В России
Юрий Лоза (2016) | Фото: vdvgazeta.ru

Лоза заявил, что его близкие тяжело заболели ковидом после вакцинации

Музыкант Юрий Лоза сообщил на своей странице, что его близкий друг с женой тяжело заболели ковидом, хотя вакцинировались.
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"Когда на моём Дне рождения он уверенно заявил, что они вакцинировались, и теперь им ничего не грозит, я попросил не спешить с выводами и немного подождать. А ещё он предложил свою помощь, если я надумаю уколоться, – он подскажет, куда ехать и к кому обратиться, чтобы мне ненароком не ввели что-то не то и чтобы я получил проверенную вакцину. Такую же, как и у него..." - написал Лоза.

В предыдущих постах он отмечал, что "идёт постоянное разжигание ненависти к сомневающимся", хотя они могут быть опасны лишь самим себе, а не вакцинированным, которые считаются защищенными. Но именно вакцинированные, по его наблюдениям, наиболее агрессивны и прямо обвиняют и обзывают непривитых. Он полагает, что кто-то специально "раскачивает лодку", провоцируя гражданский протест. Такое же мнение высказывала сенатор Маргарита Павлова.

Также он отметил, что привитые тоже могут переносить вирус. И ранее власти это признавали.

В России никакой статистики по привитым не ведется, поэтому все аргументы о безопасности и эффективности вакцинации ничем не подтверждены, кроме заявлений властей, которые постоянно меняются. Так, 9 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинированные уже не могут передавать вирус. Хотя в марте она заявляла, что "привитый или переболевший человек может заражать окружающих, это известно во всем мире". Что изменилось за три месяца, непонятно.

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Теги: Юрий Лоза, коронавирус, вакцинация



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