Минобрнауки разрешило вузам не пускать на работу непривитых сотрудников

Минобрнауки России разрешило вузам не допускать к работе сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, говорится в сообщении ведомства.

"Во время сложной ситуации с пандемией руководство вузов может по своему усмотрению принимать меры, необходимые для обеспечения безопасности образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", - цитирует ТАСС министерство.

Еще в середине июня Минобрнауки отдало на откуп руководству вузов решение о допуске к образовательному процессу студентов без прививок. В ведомстве отметили, что руководство каждого из вузов будет решать этот вопрос индивидуально. В этом им следует полагаться на анализ эпидемиологической ситуации в регионе в целом.

В это же время совет ректоров высших учебных заведений Москвы и Московской области вынес рекомендации, согласно которым, к очным занятиям должны допускать только студентов, имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.

Напомним, что руководство Уральского федерального университета уже приняло решение о том, что заселять в общежития будут в первую очередь студентов, поставивших прививку от коронавируса или имеющих антитела.