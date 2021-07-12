Жириновский ревакцинировался вакциной "КовиВак"

75-летний лидер ЛДПР Владимир Жириновский прошел ревакцинацию против коронавируса.

"Сегодня сделал ревакцинацию. Для этого использовал прививку от Центра им. Чумакова "Ковивак". В качестве первичной вакцинации, ещё в сентябре 2020 года, я выбрал "Спутник V". Но уровень антител постепенно снижается, потребовалось усиление защиты организма. Всем рекомендую сделать прививку, чтобы сохранить свое здоровье", - написал политик в своем Telegram-канале.

Владимир Жириновский последовательно выступает за всеобщую вакцинацию и предлагал даже радикальные меры, например, не пускать непривитых депутатов на заседания Госдумы.

Напомним, ранее Минздрав России сообщил, что ревакцинацию можно будет пройти спустя полгода после первой прививки. В рекомендациях министерства указано, что ревакцинацию можно проводить любой из зарегистрированных в России вакцин.