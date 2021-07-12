12 Июля 2021
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Депутат Госдумы вмешался в ситуацию с ветераном, которому начислили 300 тысяч долга за ЖКХ

Ветеран труда из Кунгура после проблем с прибором учета электроэнергии получает квартплату за электроэнергию в размере 20 тыс. в месяц. В ситуацию был вынужден вмешаться депутат Госдумы Игорь Сапко, передает корреспондент Накануне.RU.

На своей странице в Instagram он сообщил, что женщина обратилась к нему за помощь через соцсети.

"При этом квартира площадью менее 30 кв.м. имеет печное отопление, а для бытовых целей используется газовая плита. В итоге иск о взыскании с нее задолженности за электроэнергию составил 313 793,36 руб. Полагаю, что указанная задолженность сформировалась ввиду неисправности прибора учета. Организовал встречу с главой города, подготовил депутатский запрос в "Пермэнергосбыт", переговорил лично с его руководителем Игорем Шершаковым.
Держу вопрос на контроле", - сообщил парламентарий.

В "Пермэнергосбыт" прокомментировали, что причиной такой суммы могла стать ошибка в показаниях, или неполадка в приборе учета, а также стороннее подключение к сетям дома. Компания выясняет все обстоятельства произошедшего, после чего будет дан ответ заявителю.

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Теги: ветеран, квартплата, Игорь Сапко



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