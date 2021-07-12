Нижневартовск вошёл в тройку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности

Нижневартовск стал одним из лидеров рейтинга муниципальных образований Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции по итогам 2020 года. Первое место занял Сургутский район. На второй позиции оказался Кондинский район. "Бронзу" разделили Нижневартовск и Белоярский район, сообщили Накануне.RU в администрации столицы Самотлора.

В ходе оценки были определены муниципалитеты-лидеры в шести направлениях. В частности, в группе "Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций" лучшими были признаны Сургутский район, Нижневартовск, Кондинский район. Возглавить подгруппу они смогли за счёт роста количества реализуемых инвестиционных проектов, положительной динамики инвестиций в основной капитал.

В Нижневартовске только за первый квартал объём инвестиций оценивается в 9,5 млрд руб. В стадии реализации находятся проекты общей инвестиционной ёмкостью более 2,5 млрд руб. (планируется создание более 300 рабочих мест). Среди них – индустриальный парк по переработке и утилизации отходов промышленного производства, гостинично-деловой центр, спортивно-оздоровительный комплекс. Для привлечения инвесторов и создания комфортных условий при реализации проекта создан ряд условий. Например, после реконструкции возобновил работу центр оказания услуг "Мой бизнес". В формате "одного окна" обратившиеся могут открыть свой бизнес, арендовать рабочие места, провести деловые переговоры или встречи.

"Наш город стал одним из первых, кто начал работу по заключению контрактов жизненного цикла. Это ещё одна форма привлечения инвестора для участия в развитии городской инфрастуктуры. В прошлом году были завершены работы на улице Пикмана. В этом году возводится дорога на улице Московкина – в створе улиц Героев Самотлора и Салманова", - сказал и.о. главы города Дмитрий Кощенко.

Стоимость контракта составляет около 248 млн руб. Как сообщили в МКУ "Управление капитального строительства Нижневартовска", кроме самой дороги строителям предстоит создать ливневую канализацию, проложить коммуникации для уличного освещения и установить необходимые для этого опоры, возвести тротуары, велодорожки, парковки, карман для автобусной остановки, произвести озеленение территории. Подрядчику предстоит не только построить участок дороги, но и в дальнейшем его содержать и обслуживать в течении на девять лет.