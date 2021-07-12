12 Июля 2021
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Политика Приволжский ФО
Вячеслав Володин, труженик тыла (2021) | Фото: t.me/vchkogpu

Одномандатник в Саратове: Володин подал документы на регистрацию кандидатом в депутаты Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подал документы для регистрации к качестве кандидата в депутаты на выборах в парламент страны. Он будет баллотироваться как одномандатник от "Единой России" в 163-м Саратовском одномандатном округе. Также Володин возглавляет региональную группу партийного списка.

До съезда КПРФ в регионе сохранялась интрига: по одной из версий по этому же округу мог выдвинуться коммунист из Саратовской облдумы Николай Бондаренко – сильный соперник, которому прочат место в Госдуме, но в итоге он выдвинулся по 165-му Балашовскому округу.

Володину же теперь предстоит исполнять наказы 90-летней жительницы Саратова Анны Александровны, которая в этом году в преддверии Дня Победы отчитала спикера Госдумы на глазах у журналистов, не стесняясь в выражениях.

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Теги: вячеслав володин, одномандатник, выборы в госдуму, николай бондаренко



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