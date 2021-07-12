Два памятника природы в Челябинской области пострадали от лесных пожаров
Аненский заказник и Джебык-Карагайский бор пострадали в результате пожаров на юге Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минкэологии.
Эксперты подсчитают ущерб, причиненный памятникам природы, и предложат мероприятия по их восстановлению.
"Челябинской областью будут приняты все исчерпывающие меры по восстановлению памятников природы", - отметили в ведомстве.
Напомним, площадь лесных пожаров на юге области составила 14 тыс. га. В населенных пунктах Джабык и Запасное огнем было уничтожено 72 строения, из них 46 домов для постоянного проживания и 26 дачных домов.