12 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
Лесной пожар (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Алексей Зарицкий

Два памятника природы в Челябинской области пострадали от лесных пожаров

Аненский заказник и Джебык-Карагайский бор пострадали в результате пожаров на юге Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минкэологии.

Эксперты подсчитают ущерб, причиненный памятникам природы, и предложат мероприятия по их восстановлению.

"Челябинской областью будут приняты все исчерпывающие меры по восстановлению памятников природы", - отметили в ведомстве.

Напомним, площадь лесных пожаров на юге области составила 14 тыс. га. В населенных пунктах Джабык и Запасное огнем было уничтожено 72 строения, из них 46 домов для постоянного проживания и 26 дачных домов.

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Теги: памятник природы, лесной пожар,



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Ранее 12.07.2021 12:13 Мск На юге Челябинской области продолжается работа по ликвидации пожаров


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