Главу Минздрава попросят решить проблему с медотводами от прививок для онкобольных

Главу российского Минздрава Михаила Мурашко попросят взять на контроль с медицинскими отводами от вакцинации от COVID-19 для онкологических больных.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что таким пациентам очень сложно получить медотвод от прививки, при этом почти 90% хотели бы его получить. И только малая часть этих людей не доверяют вакцинам – большинство же просто проходит лечение. Проблема состоит в том, что назначение отвода не регламентировано, больные просто не знают, к кому им обратиться, а узкие специалисты кивают друг на друга, посылая пациентов ходить по кабинетам.

"Сегодня же направлю обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять этот вопрос под личный контроль и довести до медучреждений четкие регламенты предоставления медотводов гражданам. Да, усилия государства по вакцинации от коронавируса - крайне важны, но права людей - не должны при этом нарушаться", - сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.