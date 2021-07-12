12 Июля 2021
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Общество В России
Михаил Мурашко (2020) | Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Главу Минздрава попросят решить проблему с медотводами от прививок для онкобольных

Главу российского Минздрава Михаила Мурашко попросят взять на контроль с медицинскими отводами от вакцинации от COVID-19 для онкологических больных.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что таким пациентам очень сложно получить медотвод от прививки, при этом почти 90% хотели бы его получить. И только малая часть этих людей не доверяют вакцинам – большинство же просто проходит лечение. Проблема состоит в том, что назначение отвода не регламентировано, больные просто не знают, к кому им обратиться, а узкие специалисты кивают друг на друга, посылая пациентов ходить по кабинетам.

"Сегодня же направлю обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять этот вопрос под личный контроль и довести до медучреждений четкие регламенты предоставления медотводов гражданам. Да, усилия государства по вакцинации от коронавируса - крайне важны, но права людей - не должны при этом нарушаться", - сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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Теги: медотвод, прививка, онкобольные



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