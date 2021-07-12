Путину предложили распространить на весь бизнес ставку по страховым взносам в 15%

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил продолжить существующие антикризисные меры поддержки бизнеса и расширить их, поскольку рисковый период, по его словам, еще не пройдет, а сейчас даже возвращаются некоторые кризисные явления.

Титов сегодня пришел с докладом к Владимиру Путину, и президент назвал своего уполномоченного "заправским дипломатом", увидев "кучу бумаг, которую тот принес. "К сожалению, проблем пока много, поэтому и доклад большой", - объяснил Титов.

Он заявил, что многие меры, предпринятые государством, были взвешены и эффективны. "Честно говоря, мы вначале немножко кряхтели, немножко нам не всё нравилось, но на самом деле по тому результату, который есть, мы видим, что меры были взвешенные, меры были эффективные, меры были вовремя, - заявил Титов - При этом я должен сказать, что мы немножко, может быть, рано успокоились, мы видим сейчас опять обострение ситуации. Но дело в том, что III–IV квартал [2020 года] были очень успешными, потому что мы практически восстановили малый, средний бизнес, крупный вообще меньше терял (производственный, промышленный бизнес). Но I квартал [2021 года], к сожалению, оказался не таким хорошим. Мы делаем со Сбербанком специальный индекс развития малого бизнеса. К сожалению, он показал, что выручка малых предприятий снизилась на 19 процентов, то есть, понимаете, волна догоняла бизнес в I квартале".

Титов назвал эффективной мерой кредиты под 2% на зарплаты, предложил ее продолжить. Также он выступил за расширение сниженной ставки по соцвзносам на зарплаты любого размера и, возможно, на разные виды бизнеса (сейчас сниженные ставки доступны только для субъектов МСП).

"Когда была принята первая мера, чтобы малому и среднему бизнесу снизили до 15 процентов сверх базы, то результат был. Честно говоря, мы даже сами такого не ожидали, мы увидели, что доходы Пенсионного фонда выросли больше, чем на два процента, мы в два раза снизили ставку, а доходы выросли больше, чем на два процента. <…> И поэтому мы предлагаем сейчас – давайте продолжать. Во-первых, можно на всю зарплату распространять, убрать минимальную заработную плату как базу до вычета. Ну, а дальше смотреть, может быть, в дальнейшем смотреть и на другие виды бизнеса".

Путин заявил, что "правительство сейчас работает над этим".