Убийц екатеринбургского архитектора надолго отправили за решетку

В Екатеринбурге вынесен приговор по резонансному уголовному делу об убийстве архитектора Александра Кротова. Подсудимых надолго отправили за решетку.

Напомним, трагедия случилась 11 января 2020 года возле одного из кафе в уральской столице: двое неизвестных напали на архитектора и жестоко его избили. Мужчина был доставлен в больницу, где в феврале скончался.

Вскоре был установлен один из нападавших – им оказался бывший сотрудник МЧС Егор Трошин. А затем был задержан и второй фигурант громкого дела Иван Галкин.

Егор Трошин

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 12 июля, Кировский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор: Галкину и Трошину назначено по 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждому. Также суд взыскал с них в пользу потерпевших 1,4 млн рублей солидарно.

Ранее сын погибшего архитектора Степан заявлял, что задержанные за нападение на его отца "должны сесть далеко и надолго".