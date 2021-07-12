Защитница прав свердловских бизнесменов заболела коронавирусом после вакцины

Уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх заявила, что заразилась коронавирусом уже три раза. Как написала бизнес-омбудсмен в социальных сетях, COVID-19 она периодически переживает с ноября 2020 и по настоящее время.

По рассказам женщины, ее первый тест был отрицательным, но затем появились антитела. В конце марта, когда антитела пропали, она сделала прививку первым компонентом вакцины "Спутник". Однако спустя неделю снова заболела, ей было плохо в течение 14 дней.

В середине мая Артюх ввели второй компонент "Спутника". И на исходе первой недели июля несчастную снова накрыл вирус.

"Честное слово - никак не думала, что после всего этого опять он... Однако сегодня утром пришёл положительный тест ПЦР. Сейчас симптомы те же, что и осенью, и весной. Состояние гадкое, но справедливости ради отмечу, что несколько легче ноября и марта. Видимо, сбывается предупреждение - прививка не гарантирует от болезни, но гарантирует не тяжелое ее течение. Тяжелое не знаю, как бы переживала. В общем, лежу, увы!"- резюмировала в своем аккаунте Артюх.