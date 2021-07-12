Более 220 человек присоединились к иску экологов против изменения границ челябинского городского бора

Челябинский областной суд постановил начать рассмотрение административного дела по иску об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал один из истцов Владимир Казанцев, рассмотрение административного дела будет начато сначала, но уже как коллективный административный иск. В суд поступило более 220 заявлений от жителей. Также было принято решение привлечь Минприроды РФ в качестве заинтересованного лица.

Заседание областного суда отложено на 6 сентября.

Напомним, 26 декабря 2019 г. депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключили участок площадью в 4,2 га под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей. В новом корпусе больницы планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб.

2 февраля Второй апелляционный суд во второй раз признал недействующем постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. 28 мая Седьмой кассационный суд это решение отменил, дело было направлено на новое рассмотрение.