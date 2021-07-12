12 Июля 2021
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Марат Хуснуллин (2020) | Фото: government.ru

Вице-премьер Хуснуллин посетит "100+ TechnoBuild" в Екатеринбурге

Вице-премьер Марат Хуснуллин может посетить уральскую столицу во время проведения VIII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Гильдии строителей Урала. Формат проведения форума утвердил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

"Особое внимание необходимо уделить программам обучения заказчиков, специальным секциям и направлениям для студентов и молодых специалистов. Для реализации этой идеи в состав соорганизаторов войдут НИУ МГСУ и Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства", – отметил Ирек Файзуллин.

"100+ TechnoBuild" пройдет с 5 по 7 октября на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо". В этом году главной темой выставки стал "Диалог регионов". Более того, министр предложил внести в перечень освещаемых тем и быстровозводимые здания, которые показали свою значимость при ликвидации чрезвычайных ситуаций и во время пандемии. Также планируется поднять вопрос быстровозводимых объектов ИЖС.

До форума остается около трех месяцев, но крупнейшие строительные и проектные компании уже подали заявки на участие в конкурсе на присуждение инженерно-архитектурной премии 100+ AWARDS. Премия появилась в этом году как часть 100+ TechnoBuild.

Во время проведения массового мероприятия будут строго соблюдаться все меры эпидемиологической безопасности. Помимо этого, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, может быть принято решение о дополнительных требованиях к гостям и участникам, таким, как отрицательный тест на COVID-19 или наличие сертификата, подтверждающего прививку.

Напомним, что подобные требования были озвучены и всем гостям и участникам "Иннопрома-2021", который также прошел в Екатеринбург-ЭКСПО накануне.

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Теги: Хуснуллин, 100+ TechnoBuild, Екатеринбург, форум



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