От пермских чиновников потребовали уважать СМИ и противодействовать коррупции

Глава Перми Алексей Демкин подписал постановление об утверждении кодекса этики муниципальных служащих городской администрации, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст постановления опубликован на сайте мэрии. От муниципальных служащих требуют соблюдения законодательства, добросовестного исполнения своих обязанностей, не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций.

Работники мэрии не должны курить в общественных местах, обязаны придерживаться на работе делового стиля одежды, который отличают "официальность, сдержанность, традиционность и аккуратность".

Кроме того, работники мэрии обязаны соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений, проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами, терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, а также содействовать СМИ в их работе.

"Уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе администрации города Перми, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке", - говорится в документе.

Кроме того, они должны воздержаться от обозначения в иностранной валюте стоимости сделок между российскими резидентами. Еще сотрудникам предписывается избегать конфликтных ситуаций, которые могут нанести ущерб их репутации или репутации администрации.

Муниципальные служащие, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, должны быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

Также работники мэрии обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике.