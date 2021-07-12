12 Июля 2021
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железная дорога переезд рельсы путь (2008) | Фото: Накануне.ru

Сотрудник посольства США пытался украсть железнодорожную стрелку в Тверской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о "курьезном случае" с сотрудником посольства США, который, по ее мнению, напоминает известное произведение Чехова. Инцидент произошел весной на железнодорожной станции Осташков в Тверской области.

По словам Захаровой, на станции пропал стрелочный указатель. "Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета. В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она иронизирует по поводу того, зачем стрелка понадобилась дипломату, но при этом отмечает, что ситуация могла обернуться трагедией: "…опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов.  Осташковский узел – довольно оживленный участок пути. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия. В этом как раз сотрудники посольства полностью повторяют логику чеховского героя. Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты".

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Теги: железная дорога, посольство сша, мария захарова, кража



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