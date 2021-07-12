Хоккеисты "Автомобилиста" вышли из отпуска и 17 июля начнут тренировки

Игроки "Автомобилиста" начинают подготовку к новому сезону.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, хоккеисты вышли из отпуска и начали проходить углубленное медобследование в медицинском центре "УГМК – Здоровье". Вся команда разбита на несколько групп, для каждой из которых выделен отдельный день.

В конце недели игроки "Автомобилиста" отправятся на сбор в Рефтинский. С 17 июля они приступят к планомерному тренировочному процессу.

Напомним, на прошлой неделе Континентальная хоккейная лига объявила календарь на сезон-2021/2022. Даты своих игр в регулярном чемпионате узнал и екатеринбургский клуб.

Начнет сезон команда Билла Питерса 3 сентября домашним поединком против магнитогорского "Металлурга". А последняя игра чемпионата запланирована на 1 марта – соперником будет казахстанский "Барыс".