12 Июля 2021
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Спорт Свердловская область
ХК Автомобилист (2016) | Фото: Накануне.RU

Хоккеисты "Автомобилиста" вышли из отпуска и 17 июля начнут тренировки

Игроки "Автомобилиста" начинают подготовку к новому сезону.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, хоккеисты вышли из отпуска и начали проходить углубленное медобследование в медицинском центре "УГМК – Здоровье". Вся команда разбита на несколько групп, для каждой из которых выделен отдельный день.

В конце недели игроки "Автомобилиста" отправятся на сбор в Рефтинский. С 17 июля они приступят к планомерному тренировочному процессу.

Напомним, на прошлой неделе Континентальная хоккейная лига объявила календарь на сезон-2021/2022. Даты своих игр в регулярном чемпионате узнал и екатеринбургский клуб.

Начнет сезон команда Билла Питерса 3 сентября домашним поединком против магнитогорского "Металлурга". А последняя игра чемпионата запланирована на 1 марта – соперником будет казахстанский "Барыс".

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Теги: Автомобилист, отпуск, сезон



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