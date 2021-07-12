Лесные свалки в России оказались "бесхозными", деньги на их ликвидацию выделить никто не хочет

В России порядка 25-30% незаконных свалок приходится на территорию лесного фонда, такие цифры сегодня приводились на совещании в Совете Федерации. Существующее законодательство предусматривает ликвидацию свалок за счет того, кто их устроил, но найти "авторов" получается далеко не всегда. А дальше начинаются сплошные коллизии – кто же в таком случае должен убирать мусор?

Директор департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды России Андрей Грибенников отметил, что чаще всего вопрос решается через суды, но они принимают неоднозначные решения, "назначая" уборщиком и Росимущество, и территориальные органы надзора за лесным хозяйством, и муниципалитеты. Лесное законодательство вопрос не регламентирует, санитарное – просто запрещает свалки, но решает вопрос их ликвидации.

В регионах подтверждают: сегодня не только самый "оперативный", но и вообще зачастую единственный способ убрать свалку – обратиться в суд, он примет постановление об обязании муниципалитета устранить свалку, только после этого администрация может выделить деньги из бюджета, потому что без суда такой статьи расхода в бюджете просто не предусмотрено.

Заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов выразил мнение, что проблемой должны заниматься регоператоры. На него тут же посыпалась критика. "Региональные операторы работают в привязке к тарифу, если они будут заниматься ликвидацией свалок в лесах – это может сказаться на тарифе для населения. К тому же в лес даже на машине не въедешь [для уборки мусора] – Рослесхоз же и остановит", - отмечает сенатор Александр Савин. С ним согласна замдиректора ассоциации регоператоров "Чистая страна" Татьяна Хавронина: "Лес – это федеральная собственность, и регоператоры не должны ликвидировать в них свалки".

В Счетной палате России при этом указывают, что регионам передана ответственность за федеральные леса, но при этом субвенций на их содержание субъекты получают в разы меньше, чем требуется (например, в прошлом году было выделено 33 млрд руб. вместо необходимых более 90 млрд руб.), да и те не предусматривают расходование на ликвидацию свалок. Между тем, по словам аудитора СП Сергея Мамедова, нелегальные свалки в России сейчас составляют порядка 4 млн га – это сопоставимо с территорией Швейцарии. Насчитывается более 8 тыс. свалок, из них только 900 – в городах.

В Генпрокуратуре не готовы повесить все на граждан, устраивающих свалки: "Населению просто некуда выбрасывать мусор. Если нет контейнеров – они начнут выбрасывать в лес". Представитель Генпрокуратуры заявил, что в некоторых регионах не нужно ходить в суд – хватает и постановления надзорного органа для выделения средств на ликвидацию свалки, но почему это не работает во всех регионах – не известно.

Замруководителя департамента законотворческой и нормотворческой деятельности РЭО Маргарита Поспелова посоветовала регионам ликвидировать свалки в лесах за счет средств, выделяемых на пожарную безопасность – по ее словам, суды часто относят ликвидацию свалок к противопожарным мерам.