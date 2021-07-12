В воздухе Челябинска выявили превышения по сероводороду и формальдегиду

В воздухе Челябинска зафиксированы превышения по сероводороду и формальдегиду в зоне влияния очистных сооружений МУП "ПОВВ".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии, замеры проводились 10 и 11 июля. В зоне крупных промышленных предприятий серьезных превышений не выявлено, как и в жилых районах города.

Однако превышения по сероводороду (3,46 ПДК) и формальдегиду (1,02 ПДК) были выявлены в зоне влияния очистных сооружений МУП "ПОВВ". Незначительные кратковременные превышения также были зафиксированы в зоне влияния группы "Мечел" по PM 10 (1,2 ПДК), PM 2.5 (2.1 ПДК) и сероводороду (1,1 ПДК).

В ведомстве отметили, что это практически не оказало влияния на состояние воздуха в жилых зонах. Материалы переданы в Росприроднадзор.