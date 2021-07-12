12 Июля 2021
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Общество СЗФО В России Санкт-Петербург
Выпускники на Невском проспекте перед началом концерта на Дворцовой площади в рамках праздника &quot;Алые паруса&quot;, 25 июня 2021 года (2021) | Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Власти Петербурга: "Алые паруса" не вызвали рост числа случаев COVID-19

Власти Петербурга заявили, что праздник выпускников "Алые паруса" не вызвал рост числа случаев COVID-19 в городе.

Выводы сделаны на основе данных мониторинга федерального оперштаба по борьбе с распространением заболевания.

"Все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось", — написала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина на своей странице "Вконтакте".

Напомним, власти Петербурга не стали отменять традиционный школьный выпускной. 25 июня на "Алых парусах" присутствовало около 40 тыс. человек. В соцсетях праздник назвали "ковидотусовкой".

В Кремле, комментируя проведение мероприятия, заявили, что решения о проведении крупных массовых мероприятий принимают руководство города и региона на основе требований санитарных служб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что прямых запретов на их проведение нет. Он заверил, что при проведении массовых мероприятий в Санкт-Петербурге, в том числе фестиваля для выпускников "Алые паруса", были учтены рекомендации Роспотребнадзора.

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Теги: алые паруса, петербург, коронавирус



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