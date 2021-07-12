Департамент транспорта Перми официально передали под кураторство Хайруллина

Глава Перми Алексей Демкин подписал документ, который вносит изменения в проект "О распределении обязанностей между главой города Перми и иными руководителями администрации города Перми", передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на сайте городской администрации.

Теперь первый замглавы города Эдуард Хайруллин руководит тремя департаментами (финансов, транспорта, планирования и мониторинга), а также управлением муниципального заказа.

Ранее транспортный блок курировал замглавы Перми по вопросам благоустройства. Сейчас эти обязанности исполняет бывший директор МКУ "Благоустройство Дзержинского района" Дмитрий Галиханов.

Он занял эту должность после того, как Анатолий Дашкевич оставил пост - его контракт истек в марте.