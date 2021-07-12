В Перми разрешили строить скандально известный еврейский центр

В Перми по адресу Энгельса, 25 всё-таки появится еврейский центр – получено соответствующее разрешение, сообщили Накануне.RU в "Еврейском общинном центре".

"8 июля 2021г. департамент архитектуры и градостроительства администрации Перми выдал разрешение на строительство объекта "Еврейский благотворительный центр" по адресу Пермь, Дзержинский район, ул. Энгельса, 25. В ближайшее время Община приступит к подготовке площадки для строительства на ранее предоставленном ей под эти цели земельном участке", - говорится в сообщении общины в группе "ВКонтакте".

Деньги на возведение дадут спонсоры "при активной поддержке руководства еврейских общин России".

"Оказать финансовую поддержку в реализации этого проекта по желанию могут любые организации и лица. Мы надеемся, что двери центра откроются для пермяков и гостей города через два – два с половиной года", - уточнили в общине.



Напомним, община "Хабад Любавич" имеет неоднозначную репутацию. Ранее она бесплатно получила участок земли для строительства своего центра, что стало причиной серьезного скандала. Об этом стало известно в марте 2016 г. Противники появления "хабадского" центра пытались добиться признания общины экстремистской. Жители Перми выступают против строительства еврейского "благотворительного" центра, а подавшая заявку на землю община "Хабад Любавич" не разглашает его концепцию. Традиционные евреи – представители организации "Иудейское религиозное общество Перми" – открестились от хасидов, и выразили сомнение в том, что задуманный центр не станет "подпольной" организацией.