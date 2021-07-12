12 Июля 2021
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Политика За рубежом
Талибы, Талибан (запрещено в РФ) (2021) | Фото: REUTERS/Stringer

Талибы заявили, что обсуждают с Россией вопрос снятия санкций

Талибы (организация признана в РФ террористической организацией и запрещена) обсуждают с российской стороной вопрос снятия с них санкций. Об этом заявил РИА Новости представитель политофиса движения в Дохе Сухейль Шахин.

По его словам, в ходе визита в Москву представители "Талибана" попросили Россию об исключении движения из санкционного списка Совбеза ООН.

Напомним, МИД России начал переговоры с представителями организации. На прошлой неделе консультацию с делегацией "Политического офиса Движения талибов" провел спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Ранее он заявил, что пока условий для исключения талибов из санкционных списков нет.

В Кремле пояснили, что переговоры с талибами необходимы на фоне напряженного развития ситуации в Афганистане.

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Теги: талибы, талибан, санкции, россия



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