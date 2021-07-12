38% россиян не употребляют алкоголь, - ВЦИОМ

12 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
(2004) | Фото

38% россиян не употребляют алкоголь, - ВЦИОМ

Более трети россиян- 38% - заявили, что не употребляют алкогольных напитков, говорится в результатах опроса ВЦИОМ. В 2018 году трезвенниками назвали себя 40% опрошенных.

Отмечается, что в условиях затянувшейся пандемии потребление алкоголя выросло и прервался многолетний тренд на снижение алкоголизации.

Каждый четвертый опрошенный - 25% - пьет алкогольные напитки реже, чем раз в месяц. Примерно раз в месяц и два-три раза в месяц пьют алкогольные напитки 14% и 18% соответственно.

С мнением, что бывают безвредные для здоровья дозы спиртного, согласились 15% респондентов (39% в 2018 году), не согласны с этим 81% россиян (55% три года назад).

Самым "безвредным" напитком опрошенные называли вино – так считают 39% (51% в 2018 году). На втором месте в рейтинге безопасных алкогольных напитков — пиво и водка (14% и 12% соответственно).

Ранее эксперты прогнозировали, что в 2020 году россияне будут в три раза меньше алкоголя, чем пили в 2016 году.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия уже далеко не "самая пьющая страна в мире". В 2019 году сообщалось, что за последние 16 лет употребление алкоголя в нашей стране снизилось на 43%.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: алкоголь, россияне



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети