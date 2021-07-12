38% россиян не употребляют алкоголь, - ВЦИОМ

Более трети россиян- 38% - заявили, что не употребляют алкогольных напитков, говорится в результатах опроса ВЦИОМ. В 2018 году трезвенниками назвали себя 40% опрошенных.

Отмечается, что в условиях затянувшейся пандемии потребление алкоголя выросло и прервался многолетний тренд на снижение алкоголизации.

Каждый четвертый опрошенный - 25% - пьет алкогольные напитки реже, чем раз в месяц. Примерно раз в месяц и два-три раза в месяц пьют алкогольные напитки 14% и 18% соответственно.

С мнением, что бывают безвредные для здоровья дозы спиртного, согласились 15% респондентов (39% в 2018 году), не согласны с этим 81% россиян (55% три года назад).

Самым "безвредным" напитком опрошенные называли вино – так считают 39% (51% в 2018 году). На втором месте в рейтинге безопасных алкогольных напитков — пиво и водка (14% и 12% соответственно).

Ранее эксперты прогнозировали, что в 2020 году россияне будут в три раза меньше алкоголя, чем пили в 2016 году.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия уже далеко не "самая пьющая страна в мире". В 2019 году сообщалось, что за последние 16 лет употребление алкоголя в нашей стране снизилось на 43%.