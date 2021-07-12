"Справедливой России" велено перехватить движение против принудительной вакцинации?

"Справедливой России - За правду", возможно, дали указание "перехватить антипрививочную повестку у традиционалистов", сообщает телеграм-канал "Друид", который ссылается на свои источники и запланированный круглый стол с депутатами Госдумы и кандидатами в депутаты на тему принудительной вакцинации. Он состоится 14 июля. Заказ будто бы сделан Администрацией президента.

Ситуацию прокомментировал председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи", эксперт во вопросам семейного права, юрист Павел Парфентьев:

"Помните, как у нас перехватывали повестку по закону Крашенинникова-Клишаса об экспресс-судах? Сначала отдельные депутаты перехватили, потом начали по очереди перехватывать партии. А потом уже все перехватили вместе. Если информация верна, мне очень нравится такой план АП. У меня тогда свой - мы идем своим путем, а они пусть все перехватывают по очереди нашу повестку".

Ранее он заявил, что отстранение от работы невакцинированных граждан, не входящих в перечень Правительства 1999 года, незаконно. Это фактически подтвердил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Перми, который вынес постановление о том, что те, кто не входит в этот перечень, не обязаны вакцинироваться. Хотя речь шла о прививках от гриппа, правовая конструкция аналогична "ковидной".