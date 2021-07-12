12 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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Политика В России
Геннадий Семигин, Сергей Миронов, Захар Прилепин (2021) | Фото: spravedlivo.ru

"Справедливой России" велено перехватить движение против принудительной вакцинации?

"Справедливой России - За правду", возможно, дали указание "перехватить антипрививочную повестку у традиционалистов", сообщает телеграм-канал "Друид", который ссылается на свои источники и запланированный круглый стол с депутатами Госдумы и кандидатами в депутаты на тему принудительной вакцинации. Он состоится 14 июля. Заказ будто бы сделан Администрацией президента.
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Ситуацию прокомментировал председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи", эксперт во вопросам семейного права, юрист Павел Парфентьев:

"Помните, как у нас перехватывали повестку по закону Крашенинникова-Клишаса об экспресс-судах? Сначала отдельные депутаты перехватили, потом начали по очереди перехватывать партии. А потом уже все перехватили вместе. Если информация верна, мне очень нравится такой план АП. У меня тогда свой - мы идем своим путем, а они пусть все перехватывают по очереди нашу повестку".

Ранее он заявил, что отстранение от работы невакцинированных граждан, не входящих в перечень Правительства 1999 года, незаконно. Это фактически подтвердил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Перми, который вынес постановление о том, что те, кто не входит в этот перечень, не обязаны вакцинироваться. Хотя речь шла о прививках от гриппа, правовая конструкция аналогична "ковидной".

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Теги: вакцинация, справедливая россия



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