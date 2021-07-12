Бывшего вице-губернатора Сахалинской области обвиняют в растрате более 1 млн рублей

В Следственном управлении СКР по Сахалинской области рассказали подробности уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Сахалинской области, бывшего пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина, бывшего директора РПК "Сила цвета" Дмитрия Платонова и экс-замдиректора издательского дома "Губернские ведомости" Владимира Чудаева. Их обвиняют в растрате более 1 млн рублей и пособничестве в растрате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Вопросы у силовиков возникли к работе Федечкина в издательском доме "Губернские ведомости", которое он возглавлял до декабря 2020 года. По версии следствия, Федечкин при пособничестве своего заместителя и учредителя рекламного агентства заключил с последним договоры на размещение наружной рекламы по завышенной цене. В течение июня – декабря 2020 года на счет рекламного агентства было перечислено свыше 1 млн рублей. Эти деньги были направлены на реализацию личных целей подозреваемого. Издательскому дому был причинен ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, Федечкин, как считает следствие, при пособничестве Чудаева в декабре 2020 года издал фиктивный приказ о премировании сотрудников учреждения в размере более 40 тысяч рублей. Эти деньги подозреваемый также потратил по своему усмотрению.

По решению суда Федечкин и Платонов арестованы на два месяца, Чудаев находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в начале июня заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин подал в отставку по собственному желанию. Федечкин был назначен вице-губернатором в декабре прошлого года. Он курировал информационную политику в регионе. До назначения возглавлял на Сахалине издательский дом "Губернские ведомости". В мае в издательском доме, который принадлежит правительству Сахалинской области, прошла выемка документов.

До 2012 года Дмитрий Федечкин руководил управлением по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области. Затем был назначен директором департамента печати и массовых коммуникаций администрации губернатора Свердловской области, откуда перешел в пресс-службу Министерства сельского хозяйства РФ. В январе 2016 года он был назначен заместителем руководителя аппарата губернатора Челябинской области - начальником управления пресс-службы и информации правительства региона. 24 мая 2019 года он покинул должность по собственному желанию. После этого возглавлял департамент по связям с общественностью Русской медной компании, откуда ушел в 2020 году.