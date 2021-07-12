12 Июля 2021
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Пермская городская дума, дума Перми (2015) | Фото: gorodperm.ru

Известная пермская общественница присоединилась к оппозиционной коалиции и намерена избраться в гордуму

Лидер общественной организации "За права многодетных Пермского края" и движения в защиту пермской электрички Людмила Елтышева намерена избраться в пермскую городскую думу. Об этом Накануне.RU сообщила сама общественница.

Она присоединилась к оппозиционной коалиции "Пермская предвыборная коалиция +1". Выдвигается Елышева по округу №17, как кандидат самовыдвиженец.

Коалиция была создана в Перми в апреле этого года. Если верить информации, опубликованной на сайте, она представляет собой союз независимых от власти кандидатов и их сторонников, активистов и избирателей.

На выборы члены коалиции идут, чтобы победить "Единую Россию". Ранее часть кандидатов от коалиции подали документы для участия в выборах как самовыдвиженцы.

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Теги: Пермская предвыборная коалиция +1, Людмила Елтышева, выборы



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