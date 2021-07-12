В ногах правды нет: в резиденции губернатора предложили заменить крестный ход на автопробег

Свердловские власти вечером предложат компромиссный вариант митрополиту Евгению касательно проведения крестного хода в Екатеринбурге. Так, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько предложит провести вместо пешего мероприятия к Ганиной яме поездку на автобусах. Такую идею Бидонько подтвердил в беседе с Накануне.RU.

"Мы хотим прийти к компромиссу. Епархии озвучили такое предложение и сегодня встретимся. Устроим переговоры и обсудим данный вариант", - отметил Бидонько.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии не стали комментировать ход переговоров и предложили отправить официальный запрос.

Напомним, что ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил о том, что намерен провести крестный ход на годовщину убийства Романовых вопреки запрету губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона решил запретить православный сход в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.