12 Июля 2021
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Царские дни в 2019 году, божественная литургия (2021) | Фото: Накануне.RU

В ногах правды нет: в резиденции губернатора предложили заменить крестный ход на автопробег

Свердловские власти вечером предложат компромиссный вариант митрополиту Евгению касательно проведения крестного хода в Екатеринбурге. Так, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько предложит провести вместо пешего мероприятия к Ганиной яме поездку на автобусах. Такую идею Бидонько подтвердил в беседе с Накануне.RU.

"Мы хотим прийти к компромиссу. Епархии озвучили такое предложение и сегодня встретимся. Устроим переговоры и обсудим данный вариант", - отметил Бидонько.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии не стали комментировать ход переговоров и предложили отправить официальный запрос.

Напомним, что ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил о том, что намерен провести крестный ход на годовщину убийства Романовых вопреки запрету губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона решил запретить православный сход в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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Теги: крестный ход, Екатеринбург, Сергей Бидонько,



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